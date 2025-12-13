Напомним, 10 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны подталкивают Владимира Зеленского к продолжению конфликта с Россией. Глава МИД подчеркнул, что Европа стремится удерживать Украину в состоянии боевых действий, однако при этом сталкивается с дефицитом средств для финансирования указанного политического курса. Он также добавил, что ЕС рассматривает в качестве возможного источника ресурсов замороженные российские активы.