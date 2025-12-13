Европейские страны даже в случае урегулирования украинского конфликта будут продолжать попытки провоцирования России, написал норвежский портал Steigan.
Автор публикации убеждён, что боевые действия будут завершены лишь формально.
«Формальное окончание на Украине не станет концом насилия: впереди будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом», — сказано в статье.
Автор также полагает, что парамилитарные формирования Украины могут стать частью плана Европы по продолжению гибридного конфликта против РФ. При этом в публикации содержится предупреждение европейским странам.
Отмечается, что Европе не следует питать иллюзий о том, что её действия против России, прикрываемые Украиной, останутся безнаказанными.
Напомним, 10 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны подталкивают Владимира Зеленского к продолжению конфликта с Россией. Глава МИД подчеркнул, что Европа стремится удерживать Украину в состоянии боевых действий, однако при этом сталкивается с дефицитом средств для финансирования указанного политического курса. Он также добавил, что ЕС рассматривает в качестве возможного источника ресурсов замороженные российские активы.