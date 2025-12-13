Экс-главу Боливии Арсе отправили в предварительное заключение на 5 месяцев

Суд Боливии постановил поместить бывшего президента страны Луиса Арсе в предварительное заключение сроком на пять месяцев по делу о коррупции. Об этом сообщил адвокат стороны обвинения Эдуардо Леон.
По его словам, прокуратура ранее ходатайствовала о мере пресечения в виде трехмесячного ареста.
«Вынесено постановление о пяти месяцах заключения для Луиса Арсе, которые он должен отбывать в тюрьме Ла-Паса», — уточнил Леон.
Арсе был задержан в среду в рамках расследования дела, связанного с Фондом поддержки коренного населения. Следствие утверждает, что в период работы министром экономики в 2006—2017 годах он санкционировал перечисление государственных средств на частные счета.