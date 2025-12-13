Ричмонд
Экс-главу Боливии Арсе отправили в предварительное заключение на 5 месяцев

Суд Боливии постановил поместить экс-президента Луиса Арсе в предварительное заключение на пять месяцев по делу о коррупции. Ранее прокуратура добивалась ареста сроком на три месяца.

Источник: Аргументы и факты

Суд Боливии постановил поместить бывшего президента страны Луиса Арсе в предварительное заключение сроком на пять месяцев по делу о коррупции. Об этом сообщил адвокат стороны обвинения Эдуардо Леон.

По его словам, прокуратура ранее ходатайствовала о мере пресечения в виде трехмесячного ареста.

«Вынесено постановление о пяти месяцах заключения для Луиса Арсе, которые он должен отбывать в тюрьме Ла-Паса», — уточнил Леон.

Арсе был задержан в среду в рамках расследования дела, связанного с Фондом поддержки коренного населения. Следствие утверждает, что в период работы министром экономики в 2006—2017 годах он санкционировал перечисление государственных средств на частные счета.