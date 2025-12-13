Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что ЕС разослал указания по игнорированию дипломатов России

Европейская служба внешних связей направила в дипломатические миссии при ООН в Женеве инструкции по контактам с представителями России.

Европейская служба внешних связей направила в дипломатические миссии при ООН в Женеве инструкции по контактам с представителями России. Документ уже отразился на практике общения на международных площадках.

По информации дипломатического источника, инструкции поступили в постоянное представительство Евросоюза при ООН в Женеве, после чего были распространены среди представительств государств — членов ЕС. Материал содержит рекомендации по выстраиванию поведения в отношении российских дипломатов.

В документе предлагается избегать мероприятий с участием представителей России. В случаях, когда присутствие на таких встречах невозможно исключить, рекомендуется не допускать совместных появлений в кадре с российскими дипломатами и минимизировать публичные контакты.

Отмечается, что это уже второй подобный документ, подготовленный Европейской службой внешних связей и разосланный по дипломатическим каналам. Предыдущие рекомендации носили схожий характер.

По данным источника, последствия новых указаний уже заметны на практике. Сотрудники российской дипмиссии сталкиваются с демонстративным дистанцированием со стороны коллег. В ряде случаев им отказывают в привычных формах приветствия, а также просят покинуть мероприятия, организованные другими дипломатическими представительствами.

Читайте также: Стало известно, что СБУ отрабатывала подрыв «грязной бомбы» в людном месте.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше