Стало известно, что ЕС разослал указания по игнорированию дипломатов России

По данным источника, последствия новых указаний уже заметны на практике. Сотрудники российской дипмиссии сталкиваются с демонстративным дистанцированием со стороны коллег. В ряде случаев им отказывают в привычных формах приветствия, а также просят покинуть мероприятия, организованные другими дипломатическими представительствами.