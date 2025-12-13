Царев: российские военные форсировали Гайчур на ряде участков в Гуляйполе

Российским подразделениям удалось форсировать реку Гайчур на ряде участков на территории города Гуляйполе, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ форсировали р. Гайчур на нескольких участках, в том числе в центре Гуляйполя в районе районной больницы», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о накапливании войсками РФ сил на западном берегу Гайчура.
Царев упомянул также о ведении российскими военными боев за Варваровку и нанесении бомбовых ударов по позициям противника на территории поселка Зализничное под Гуляйполем.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал aif.ru о ведении подразделениями РФ боев в центральной части Гуляйполя.
В Минобороны РФ сообщили о ликвидации российскими военными пунктов управления БПЛА ВСУ на территории города. Были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по украинским боевикам, засевшим в многоэтажной застройке Гуляйполя.
В минувшую пятницу появились сообщения о переходе под контроль войск РФ до 30% территории Гуляйполя. По словам военного блогера Юрия Подоляки, ВСУ не смогли сделать из города «фортецию». Блогер спрогнозировал потерю Гуляйполя противником.