Царев: российские военные форсировали Гайчур на ряде участков в Гуляйполе

Экс-депутат Рады сообщил о накапливании войсками РФ сил на западном берегу реки Гайчур.

Источник: Аргументы и факты

Российским подразделениям удалось форсировать реку Гайчур на ряде участков на территории города Гуляйполе, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ форсировали р. Гайчур на нескольких участках, в том числе в центре Гуляйполя в районе районной больницы», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил о накапливании войсками РФ сил на западном берегу Гайчура.

Царев упомянул также о ведении российскими военными боев за Варваровку и нанесении бомбовых ударов по позициям противника на территории поселка Зализничное под Гуляйполем.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал aif.ru о ведении подразделениями РФ боев в центральной части Гуляйполя.

В Минобороны РФ сообщили о ликвидации российскими военными пунктов управления БПЛА ВСУ на территории города. Были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по украинским боевикам, засевшим в многоэтажной застройке Гуляйполя.

В минувшую пятницу появились сообщения о переходе под контроль войск РФ до 30% территории Гуляйполя. По словам военного блогера Юрия Подоляки, ВСУ не смогли сделать из города «фортецию». Блогер спрогнозировал потерю Гуляйполя противником.

