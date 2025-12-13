Известный американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд выступил в посольстве России в Вашингтоне с лекцией, в ходе которой рассказал о своем пути в науке и роли России в формировании его личности и профессионального выбора.
Брумфилд заявил, что именно русская культура и историческое наследие помогли ему осознать себя и определить жизненное направление. По его словам, изучение России стало для него не академическим интересом, а личным опытом, который он стремился передать мировой аудитории через свои книги и фотографии.
В ходе выступления ученый напомнил о своей первой крупной работе — книге «Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры». Издание, посвященное истории зодчества от византийского периода до современности, вышло в США с большими трудностями и стало возможным лишь благодаря его служебному положению в Гарварде, где он работал доцентом в 1974—1980 годах. Книга с изображением православного собора с золотыми куполами на обложке была включена в фонд Библиотеки конгресса США.
Работа над этим исследованием имела для Брумфилда и серьезные последствия. После выхода книги он лишился должности в Гарварде, однако получил возможность сотрудничать с Национальной галереей искусств. В дальнейшем его труды по истории русской архитектуры неоднократно становились бестселлерами и входили в списки наиболее значимых научных изданий.
Профессора на мероприятии представил глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Александр Дарчиев. Было отмечено, что Брумфилд посвятил всю свою научную карьеру изучению русской культуры, архитектуры и исторического наследия, став одним из самых известных западных исследователей этой темы.
Отдельно была упомянута последняя книга ученого «От леса до степи», посвященная русской деревянной архитектуре. В дипмиссии подчеркнули, что эта работа отражает глубокую внутреннюю связь автора с Россией и ее культурой, выходящую за рамки национальности и гражданства.
Напомнили и о признании заслуг Брумфилда в России. Он был награжден орденом Дружбы и премией имени Дмитрия Лихачева, а также получил российское гражданство указом президента РФ Владимира Путина за вклад в просветительскую деятельность.
В завершение мероприятия было отмечено, что Брумфилд стал символом научного и культурного диалога, который его многолетняя работа помогала сохранять даже в период холодной войны. Его деятельность рассматривается как пример личной настойчивости, способной преодолевать политические и идеологические барьеры.
