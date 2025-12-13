Выяснилось, как американский ученый связал свою судьбу с Россией

В ходе выступления ученый напомнил о своей первой крупной работе — книге «Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры». Издание, посвященное истории зодчества от византийского периода до современности, вышло в США с большими трудностями и стало возможным лишь благодаря его служебному положению в Гарварде, где он работал доцентом в 1974—1980 годах. Книга с изображением православного собора с золотыми куполами на обложке была включена в фонд Библиотеки конгресса США.