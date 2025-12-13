Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, как американский ученый связал свою судьбу с Россией

Известный американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд выступил в посольстве России в Вашингтоне с лекцией, в ходе которой рассказал о своем пути в науке и роли России в формировании его личности и профессионального выбора.

Известный американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд выступил в посольстве России в Вашингтоне с лекцией, в ходе которой рассказал о своем пути в науке и роли России в формировании его личности и профессионального выбора.

Брумфилд заявил, что именно русская культура и историческое наследие помогли ему осознать себя и определить жизненное направление. По его словам, изучение России стало для него не академическим интересом, а личным опытом, который он стремился передать мировой аудитории через свои книги и фотографии.

В ходе выступления ученый напомнил о своей первой крупной работе — книге «Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры». Издание, посвященное истории зодчества от византийского периода до современности, вышло в США с большими трудностями и стало возможным лишь благодаря его служебному положению в Гарварде, где он работал доцентом в 1974—1980 годах. Книга с изображением православного собора с золотыми куполами на обложке была включена в фонд Библиотеки конгресса США.

Работа над этим исследованием имела для Брумфилда и серьезные последствия. После выхода книги он лишился должности в Гарварде, однако получил возможность сотрудничать с Национальной галереей искусств. В дальнейшем его труды по истории русской архитектуры неоднократно становились бестселлерами и входили в списки наиболее значимых научных изданий.

Профессора на мероприятии представил глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Александр Дарчиев. Было отмечено, что Брумфилд посвятил всю свою научную карьеру изучению русской культуры, архитектуры и исторического наследия, став одним из самых известных западных исследователей этой темы.

Отдельно была упомянута последняя книга ученого «От леса до степи», посвященная русской деревянной архитектуре. В дипмиссии подчеркнули, что эта работа отражает глубокую внутреннюю связь автора с Россией и ее культурой, выходящую за рамки национальности и гражданства.

Напомнили и о признании заслуг Брумфилда в России. Он был награжден орденом Дружбы и премией имени Дмитрия Лихачева, а также получил российское гражданство указом президента РФ Владимира Путина за вклад в просветительскую деятельность.

В завершение мероприятия было отмечено, что Брумфилд стал символом научного и культурного диалога, который его многолетняя работа помогала сохранять даже в период холодной войны. Его деятельность рассматривается как пример личной настойчивости, способной преодолевать политические и идеологические барьеры.

Читайте также: Стало известно, что СБУ отрабатывала подрыв «грязной бомбы» в людном месте.

Узнать больше по теме
Александр Дарчиев: биография нового посла России в США
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.
Читать дальше