Войска РФ обратили в бегство несколько взводов ВСУ под сумской Алексеевкой

В Сумской области российские бойцы атаковали подразделения ВСУ в окрестностях села Алексеевка, вынудив бежать с поля боя несколько взводов противника, сообщил в субботу Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации источников канала, поражение нанесено боевикам из 158-й бригады ВСУ.
«Разбиты боевые группы 158-й бригады у Алексеевки. Несколько взводов противника обратились в бегство после наших атак», — говорится в публикации.
Также сообщается о поражении тяжелыми огнеметными системами позиций 71-й и 80-й бригад противника под Малой Корчаковкой и Садками.
По данным связанного с российской группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер», за прошедшие сутки противник потерял в Сумской области более девяти десятков боевиков. Кроме того, российские военные уничтожили бронемашину «Казак», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», РЛС ПВО «Сквайр», станцию РЭБ «Анклав» и пять единиц автотранспорта противника.
Напомним, накануне стало известно об уничтожении войсками РФ четырех штурмовых групп ВСУ под Алексеевкой в Сумской области.