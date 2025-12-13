Войска РФ обратили в бегство несколько взводов ВСУ под сумской Алексеевкой

По данным связанного с российской группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер», за прошедшие сутки противник потерял в Сумской области более девяти десятков боевиков. Кроме того, российские военные уничтожили бронемашину «Казак», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», РЛС ПВО «Сквайр», станцию РЭБ «Анклав» и пять единиц автотранспорта противника.