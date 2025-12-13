Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк «Чирчик»

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Технопарк «Чирчик» посетила делегация посольства Российской Федерации, во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алексеем Ерховым и торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым. Об этом сообщает пресс-служба химико-индустриального технопарка «Чирчик».
На сегодняшний день технопарки «Чирчик» и «Джизак», созданные в рамках сотрудничества АО «Узкимёсаноат» и Технополиса «Химрад», являются площадками, на которых успешно реализуются проекты инвесторов из Российской Федерации.
В рамках визита делегация ознакомилась с презентацией технопарка, его инфраструктурой, инвестиционными возможностями, а также посетила производственные объекты резидентов.
️Гости посетили действующие производственные площадки компаний-резидентов технопарка «Чирчик» с участием инвестирования из Российской Федерации и других стран, где смогли лично оценить уровень технологического оснащения и масштабы выпускаемой продукции.
«Данный визит вносит значимый вклад в укрепление двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, открывая новые перспективы для реализации совместных проектов», — отметили в пресс-службе технопарка.
Химико-индустриальный технопарк «Чирчик» занимает площадь более 27 гектаров и включает три производственные площадки. Сегодня здесь реализуются 22 инвестиционных проекта с участием международных партнеров, имеющих статус резидентов (16 из них — из России). Общий объем освоенных инвестиций составляет $53 млн. На 2026 год сформирован пакет из 5 новых проектов общей стоимостью $40 млн.