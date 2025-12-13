Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк «Чирчик»

Химико-индустриальный технопарк «Чирчик» занимает площадь более 27 гектаров и включает три производственные площадки. Сегодня здесь реализуются 22 инвестиционных проекта с участием международных партнеров, имеющих статус резидентов (16 из них — из России). Общий объем освоенных инвестиций составляет $53 млн. На 2026 год сформирован пакет из 5 новых проектов общей стоимостью $40 млн.