В США заявили, что Зеленский хочет затянуть конфликт, говоря о референдуме

Высказывания Владимира Зеленского о возможности референдума по территориальному вопросу свидетельствуют об отрыве от реальности, заявил аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Источник: Аргументы и факты

Заявления Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по территориальному вопросу свидетельствуют о его оторванности от реальности. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен.

По его словам, на фоне происходящих событий фиксируется значительное число стратегических успехов России. Эксперт отметил, что высказывания Зеленского о необходимости референдумов в Донбассе относительно принадлежности территорий выглядят несоразмерными текущей ситуации.

«Он говорит, что в Донбассе нужны референдумы о том, к какой стране они хотят принадлежать. Наверное, он шутит», — сказал сказал он.

Хеннингсен также заявил, что глава киевского режима, по его оценке, утратил способность влиять на общественное мнение на Западе, которое, по его словам, все чаще складывается не в его пользу.

«Зеленский сейчас — самое большое препятствие, самая большая обуза», — подчеркнул аналитик.

Ранее сообщалось, что Зеленский допустил возможность проведения государственного референдума по вопросу территориальных уступок.