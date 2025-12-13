Заявления Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по территориальному вопросу свидетельствуют о его оторванности от реальности. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен.
По его словам, на фоне происходящих событий фиксируется значительное число стратегических успехов России. Эксперт отметил, что высказывания Зеленского о необходимости референдумов в Донбассе относительно принадлежности территорий выглядят несоразмерными текущей ситуации.
«Он говорит, что в Донбассе нужны референдумы о том, к какой стране они хотят принадлежать. Наверное, он шутит», — сказал сказал он.
Хеннингсен также заявил, что глава киевского режима, по его оценке, утратил способность влиять на общественное мнение на Западе, которое, по его словам, все чаще складывается не в его пользу.
«Зеленский сейчас — самое большое препятствие, самая большая обуза», — подчеркнул аналитик.
Ранее сообщалось, что Зеленский допустил возможность проведения государственного референдума по вопросу территориальных уступок.