Уже не подают руки: ЕС вновь призвал дипломатов избегать встреч с российскими коллегами

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) распространила среди дипломатических миссий при ООН в Женеве инструкцию по общению с российскими коллегaми. Как сообщает РИА «Новости», документ содержит рекомендации избегать мероприятий с участием российских дипломатов или не попадать с ними в кадр на фотографиях.

По данным источника, это уже вторая подобная директива, и её эффект уже ощутим. Сотрудникам российской дипмиссии перестали подавать руку при встречах, а на одном из мероприятий их даже попросили удалиться. Инструкция была направлена в постоянное представительство Евросоюза при ООН, которое затем разослало её в другие миссии.

Европа делает всё, чтобы спровоцировать конфликт с Россией. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также предположил, что Запад может попытаться заменить вступление Украины в НАТО членством в Евросоюзе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

