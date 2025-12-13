Уже не подают руки: ЕС вновь призвал дипломатов избегать встреч с российскими коллегами

По данным источника, это уже вторая подобная директива, и её эффект уже ощутим. Сотрудникам российской дипмиссии перестали подавать руку при встречах, а на одном из мероприятий их даже попросили удалиться. Инструкция была направлена в постоянное представительство Евросоюза при ООН, которое затем разослало её в другие миссии.