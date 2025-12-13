Обнародовано предложение обязать власти закупать отечественную электронику

В Госдуме выступили с инициативой ввести требования по локализации электронной техники, приобретаемой для нужд органов власти. Соответствующее обращение направлено в Минпромторг.
Как следует из документа, направленного на имя главы ведомства Антона Алиханова, парламентарии предлагают закрепить новые правила закупок для государственных структур. Речь идет о введении системы оценки уровня локализации электронной продукции, включая микропроцессоры и другие технологически сложные компоненты.
В обращении отмечается, что такие меры могут обеспечить приток инвестиций в отрасль и сформировать стабильный рынок сбыта для российских производителей. Авторы инициативы предлагают рассмотреть возможность внедрения балльной системы, которая позволит учитывать степень локализации при закупке техники органами власти.
В беседе с журналистами один из депутатов подчеркнул, что вопрос напрямую связан с восстановлением технологического суверенитета страны в условиях санкционного давления. По его словам, механизмы в виде дополнительных сборов не способны обеспечить быстрый и массовый переход на отечественную электронику.
Парламентарий указал, что более эффективным шагом станет создание гарантированного спроса со стороны государства. Закрепление требований по локализации при госзакупках, по его оценке, позволит стимулировать производство российских микропроцессоров, обеспечить загрузку предприятий и ускорить развитие высокотехнологичных сегментов промышленности.
Читайте также: Стало известно, что СБУ отрабатывала подрыв «грязной бомбы» в людном месте.