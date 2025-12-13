Обнародовано предложение обязать власти закупать отечественную электронику

В беседе с журналистами один из депутатов подчеркнул, что вопрос напрямую связан с восстановлением технологического суверенитета страны в условиях санкционного давления. По его словам, механизмы в виде дополнительных сборов не способны обеспечить быстрый и массовый переход на отечественную электронику.