Американский лидер Дональд Трамп планирует реконструировать общественные поля для гольфа в Вашингтоне, использовав для этого объемы земли, оставшейся после перестройки Восточного крыла Белого дома. Об этом пишет местная газета The Wall Street Journal.
По информации журналистов, главе государства требовалось избавиться от земли, оставшейся после сноса Восточного крыла Белого дома.
«Министр внутренних дел Даг Бургум предложил стратегическое решение. Почему бы не отправить грунт на поле для гольфа East Potomac, общественный гольф-комплекс, который Трамп надеялся реконструировать», — говорится в публикации.
Также сообщается, что в последнее время глава Белого дома сосредоточил свое внимание на реконструкции общественных полей для гольфа в Вашингтоне, причем поле East Potomac «находится в числе главных приоритетов».
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что пригласил бывшего президента Джо Байдена сыграть с ним в гольф, однако тот, по его словам, не проявил желания принять участие.