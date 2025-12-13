Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник НАТО Бо: конфликт на Украине закончится на условиях России

Бывший советник НАТО Жак Бо считает, что украинский конфликт закончится на условиях Москвы, однако Европа этого еще не осознала.

Источник: Аргументы и факты

Полковник генштаба Швейцарии в отставке и бывший советник НАТО Жак Бо выступил с заявлением, что украинский конфликт закончится на условиях России.

«Нет никаких сомнений, что если конфликт закончится, — неважно, на поле боя или за столом переговоров — он закончится на условиях России. Это то, чего не поняли европейцы», — сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Кроме того, Жак Бо указал, что российская сторона выполнит задачу по демилитаризации Украины, что обеспечит безопасность РФ в будущем.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны подталкивают Владимира Зеленского к продолжению конфликта с Россией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше