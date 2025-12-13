Полковник генштаба Швейцарии в отставке и бывший советник НАТО Жак Бо выступил с заявлением, что украинский конфликт закончится на условиях России.
«Нет никаких сомнений, что если конфликт закончится, — неважно, на поле боя или за столом переговоров — он закончится на условиях России. Это то, чего не поняли европейцы», — сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Кроме того, Жак Бо указал, что российская сторона выполнит задачу по демилитаризации Украины, что обеспечит безопасность РФ в будущем.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны подталкивают Владимира Зеленского к продолжению конфликта с Россией.