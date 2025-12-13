Премьеры двух европейских стран высказались за сохранение давления на Россию

Как следует из сообщения канцелярии главы британского правительства, стороны обсудили ход последних переговоров по Украине и пришли к выводу, что они проходят в момент, который может оказаться ключевым для дальнейшего развития ситуации. В Лондоне и Брюсселе считают необходимым сохранять давление на Москву и параллельно усиливать позиции Киева, расценивая это как основной путь к достижению долгосрочного урегулирования.