Захват бойцами РФ опорника ВСУ в Гуляйполе сняли с воздуха

В Сети появились снятые с дрона кадры захвата бойцами одного из российских подразделений опорного пункта ВСУ в запорожском городе Гуляйполе.
По информации военных Telegram-каналов, российские штурмовики атаковали опорник противника на востоке Гуляйполя.
Судя по опубликованным кадрам, в зачистке опорного пункта были задействованы беспилотники, которые нанесли удары по строениям с засевшими в них украинскими боевиками. Затем в укрытия противника зашли бойцы российской штурмовой группы.
Сообщается, что российским военным удалось выбить противника из опорного пункта и занять новые позиции в частном секторе, увеличив зону контроля войск РФ на территории города почти на километр.
Информации о потерях ВСУ в результате захвата опорника российскими бойцами нет.
Ранее стало известно о форсировании российскими подразделениями реки Гайчур на ряде участков в Гуляйполе. Сообщалось о накоплении войсками РФ сил на западном берегу реки. В минувшую пятницу появилась информация о переходе под контроль российских военных около 30% территории Гуляйполя.
Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с aif.ru спрогнозировал потерю ВСУ города до конца года.