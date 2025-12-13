Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захват бойцами РФ опорника ВСУ в Гуляйполе сняли с воздуха

По информации источников, российским военным удалось занять новые позиции на востоке Гуляйполя, выбив из опорного пункта боевиков ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые с дрона кадры захвата бойцами одного из российских подразделений опорного пункта ВСУ в запорожском городе Гуляйполе.

По информации военных Telegram-каналов, российские штурмовики атаковали опорник противника на востоке Гуляйполя.

Судя по опубликованным кадрам, в зачистке опорного пункта были задействованы беспилотники, которые нанесли удары по строениям с засевшими в них украинскими боевиками. Затем в укрытия противника зашли бойцы российской штурмовой группы.

Сообщается, что российским военным удалось выбить противника из опорного пункта и занять новые позиции в частном секторе, увеличив зону контроля войск РФ на территории города почти на километр.

Информации о потерях ВСУ в результате захвата опорника российскими бойцами нет.

Ранее стало известно о форсировании российскими подразделениями реки Гайчур на ряде участков в Гуляйполе. Сообщалось о накоплении войсками РФ сил на западном берегу реки. В минувшую пятницу появилась информация о переходе под контроль российских военных около 30% территории Гуляйполя.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с aif.ru спрогнозировал потерю ВСУ города до конца года.