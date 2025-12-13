«До 10 тысяч погибших»: Подсчитан масштаб потерь иностранных наёмников ВСУ

Около 10 тысяч иностранных наёмников могли погибнуть на стороне ВСУ за всё время боевых действий. Такой оценкой в беседе с ТАСС поделился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, точные данные недоступны, так как информация об иностранных бойцах закрыта, а сами они распределены по множеству подразделений.