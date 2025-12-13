Военкор потребовал от Турции не возить на Украину товары двойного назначения

Военкор Александр Сладков прокомментировал атаку ВС России на судно в украинском порту Черноморска, связав произошедшее с предыдущими ударами по российским танкерам. По его оценке, речь идет о ответной мере.
Поводом для комментария стал удар по танкеру с электрогенераторами компании AKCA, принадлежащей турецкой Cenk RoRo. Судно загорелось после атаки в порту Черноморска Одесской области.
Сладков обратил внимание на позицию Турции, которая ранее не дала публичной реакции на атаки по российским танкерам в акватории, находящейся под ее ответственностью. Он указал, что Россия, проводя иностранные суда по Северному морскому пути, берет на себя обязательства по их защите, тогда как в аналогичной ситуации турецкая сторона, по его словам, предпочла «не заметить» удары по российским судам.
Военкор также напомнил о серии атак на танкеры, следовавшие в российские порты. Так, 10 декабря было зафиксировано нападение на судно под флагом Коморских островов, направлявшееся в Новороссийск. Танкер был атакован безэкипажными катерами Sea Baby, причастность к удару подтвердила украинская сторона.
Ранее, 28 ноября, сообщалось об атаках на нефтяные танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые также следовали в Россию. Ответственность за эти удары взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.
После этих инцидентов министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило об ударе по танкеру Midvolga 2, приписанному к Большому порту Санкт-Петербурга. Судно перевозило растительное масло и направлялось в Грузию.
На этом фоне удар по турецкому судну в украинском порту Сладков охарактеризовал как сатисфакцию, увязав его с молчаливой реакцией Анкары на предыдущие атаки по российским танкерам и поставки на Украину грузов двойного назначения.
