Военкор потребовал от Турции не возить на Украину товары двойного назначения

Сладков обратил внимание на позицию Турции, которая ранее не дала публичной реакции на атаки по российским танкерам в акватории, находящейся под ее ответственностью. Он указал, что Россия, проводя иностранные суда по Северному морскому пути, берет на себя обязательства по их защите, тогда как в аналогичной ситуации турецкая сторона, по его словам, предпочла «не заметить» удары по российским судам.