Над Россией ночью сбили 41 беспилотник ВСУ. Военная операция, день 1389-й

08:55 ❗ В Ростовской области минувшей ночью отражена атака беспилотников ВСУ по северу региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Дроны сбивали в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал.
08:47 ❗ Два человека погибли минувшей ночью в результате атаки украинских беспилотников в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Повреждены несколько квартир в жилом доме, для жителей организован пункт временного размещения. В детском саду и поликлинике выбиты стеклопакеты, детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было. Власти планируют провести первоочередные восстановительные работы в течение дня.
08:36 Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ.
Речь идет о Лимане в Харьковской области, Кучеровке и Куриловке в Харьковской области, Северске, Червоном и Ровном в ДНР, Остаповском в Днепропетровской области и Новоданиловке в Запорожской области.
08:25 Вступление Украины в Евросоюз к 2027 году «совершенно невозможно», сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.
Ранее Financial Times сообщала, что украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, предполагает вступление Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года.
08:18 Встреча США, Украины и «евротройки» в Париже по мирному плану отменена, сообщила радиостанция RMF24.
Параллельно этому Agence France-Presse отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон еще не принял решение, поедет ли он в Берлин на встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, учитывая неопределенность по поводу предоставления Киеву со стороны Вашингтона гарантий безопасности.
08:11 Президент США Дональд Трамп заявил, что «свободная экономическая зона» на Донбассе будет работать, при этом многие хотели бы создания подобной территории.
Считается, что это один из пунктов предлагаемого США мирного плана урегулирования конфликта на Украине.
08:05 ❗ Сорок один украинский беспилотник перехвачен дежурными силами ПВО минувшей ночью, сообщает Минобороны РФ.
28 дронов сбиты над Саратовской областью, по четыре — над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Белгородской областью и Крымом, один — над Волгоградской областью.
08:00 Сегодня 1389-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.