Над Россией ночью сбили 41 беспилотник ВСУ. Военная операция, день 1389-й

Минувшей ночью средства ПВО сбили над Россией 41 украинский беспилотник. Президент США Дональд Трамп заявил, что «свободная экономическая зона» в Донбассе будет работать. Встреча США, Украины и «евротройки» в Париже по мирному плану отменена, сообщила радиостанция RMF24. В ЕС считают «совершенно невозможным» присоединение Украины к 2027 году, сообщает Reuters. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.