Встреча по украинскому вопросу, планировавшаяся на субботу, 13 декабря, не состоится. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM, ссылаясь на некий на источник в Елисейском дворце.
«Субботняя встреча в Париже по Украине не состоится», — отмечается в сообщении иностранного СМИ.
Американские чиновники должны были встретиться в субботу в Париже. На встречу планировали прибыть представители Украины, Германии, Великобритании и Франции, чтобы обсудить план президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта.
Американский лидер ранее рассказывал об этой парижской встрече. По его словам, во Францию могла бы отправиться делегация из США, если бы Вашингтон все же счел эту встречу эффективной. Хозяин Белого дома подчеркнул, что об этом рауте его попросили и европейцы, и украинцы.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не знает ни о какой встрече американского лидера и представителей Европы. Политик при этом отметил, что российская сторона внимательно следит за развитием событий, но информацией о точных планах по субботнему рауту все же не владеет.
Сообщалось также и о некой встрече европейской и американской делегаций в Берлине. Как пишет газета The Wall Street Journal, в ней примут участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц.
Как пишет издание Financial Times, Дональд Трамп хочет добиться урегулирования конфликта на Украине до католического Рождества. Нелегитимному украинскому президенту Владимиру Зеленскому дано на ответ всего «несколько дней». Известно, что он уже передал Вашингтону свой «исправленный» вариант.
Накануне Дональд Трамп также публично заявил, что мирный план США по разрешению кризиса на Украине предусматривает раздел территорий между конфликтующими сторонами. Он планировал прибыть на встречу в Париже только в том случае, если поймет, что есть шанс поскорее завершить украинский конфликт.
Как KP.RU писал ранее, президент России Владимир Путин напомнил иностранным политикам, что Донбасс всегда был и остается территорией Россией. Он входил в состав РСФСР, но затем Владимир Ленин изменил свое решение и отдал его Украине.
Российский лидер также подчеркнул, что принадлежность региона к нашей стране является историческим фактом. Поскольку даже при образовании СССР Донбасс вошел в состав РСФСР.