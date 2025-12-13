Ким Чен Ын похвалил вернувшихся из России северокорейских сапёров за «массовый героизм»

Он также подчеркнул, что достигнутые результаты — это заслуга не отдельных лиц, а всего личного состава, включая связистов и военных врачей, которые также рисковали собой. Он особо выделил мужество сапёров, действовавших «без малейшего колебания» перед лицом смертельной опасности.