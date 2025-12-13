Бусаргин: Два человека погибли из-за ночной атаки вражеских БПЛА на Саратов

В Саратове после ночной атаки украинских БПЛА погибли два человека. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, пострадали также несколько квартир в жилом доме.
«В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. Два человека погибли. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — написал политик в Telegram-канале.
На место оперативно прибыли региональные экстренные службы. Они задействованы в ликвидации последствий вражеской атаки. По информации Министерства обороны РФ, минувшей ночью над Саратовской областью сбито 28 украинских дронов.
Как KP.RU писал ранее, Бусаргин уже заявлял о последствиях ночной киевской атаки. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. К примеру, из-за киевских атак выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в момент ЧП в помещениях не было. Администрация пообещала оперативно произвести замену в учреждениях.