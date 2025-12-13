Ричмонд
В ЕС дипломатам запретили контактировать с сотрудниками дипмиссии РФ

Европейская Служба внешних связей разослала в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами.

Источник: Аргументы и факты

В структурах Европейского союза, отвечающих за внешнюю политику, были разработаны рекомендации для дипломатических миссий стран-членов при ООН в Женеве относительно взаимодействия с представителями России. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

В этих указаниях, среди прочего, содержится совет воздерживаться от посещения событий, где присутствуют российские дипломаты. В случае же, если европейские дипломаты оказались на подобном мероприятии, им рекомендовано избегать фото- и видеосъемок в компании с российскими коллегами.

По словам источника агентства, это не первый подобный документ, выпущенный Европейской Службой внешних связей.

Как отмечается, российские дипломаты уже ощутили последствия введенных мер. В частности, с ними перестали здороваться за руку при встречах и даже предложили покинуть мероприятие, организованное одной из иностранных дипмиссий.

Ранее стало известно о решении Евросоюза о бессрочной заморозке суверенных активов Российской Федерации. Бельгия, ранее выступавшая против конфискации этих средств, поддержала данное решение.

