В ЕС дипломатам запретили контактировать с сотрудниками дипмиссии РФ

В структурах Европейского союза, отвечающих за внешнюю политику, были разработаны рекомендации для дипломатических миссий стран-членов при ООН в Женеве относительно взаимодействия с представителями России. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.
В этих указаниях, среди прочего, содержится совет воздерживаться от посещения событий, где присутствуют российские дипломаты. В случае же, если европейские дипломаты оказались на подобном мероприятии, им рекомендовано избегать фото- и видеосъемок в компании с российскими коллегами.
По словам источника агентства, это не первый подобный документ, выпущенный Европейской Службой внешних связей.
Как отмечается, российские дипломаты уже ощутили последствия введенных мер. В частности, с ними перестали здороваться за руку при встречах и даже предложили покинуть мероприятие, организованное одной из иностранных дипмиссий.
Ранее стало известно о решении Евросоюза о бессрочной заморозке суверенных активов Российской Федерации. Бельгия, ранее выступавшая против конфискации этих средств, поддержала данное решение.