Премьер Таиланда заявил о продолжении операции против Камбоджи

«Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает. Хочу заявить об этом четко. Наши действия сегодня утром уже сказали сами за себя», — написал премьер в соцсетях.