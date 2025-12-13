Премьер Таиланда заявил о продолжении операции против Камбоджи

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун выступил с заявлением, что его страна продолжит боевые действия на границе с Камбоджей до тех пор, пока не почувствует, что угроза миновала.
«Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает. Хочу заявить об этом четко. Наши действия сегодня утром уже сказали сами за себя», — написал премьер в соцсетях.
Напомним, эскалация на границе Таиланда и Камбоджи продолжается уже несколько дней. В приграничных районах фиксируются боестолкновения, власти Таиланда и Камбоджи обменялись обвинениями в нарушении перемирия и подписанной в октябре декларации о деэскалации конфликта.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов вновь урегулировать вооружённый конфликт, вспыхнувший между Таиландом и Камбоджей. Трамп подчеркнул, что намерен провести телефонные переговоры и добиться прекращения боевых действий.