Фугасные бомбы стерли пункт дислокации ВСУ под Купянском

Уничтожение места скопления украинских боевиков на купянском направлении сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Кадры нанесения бомбового удара по пункту временной дислокации военнослужащих одного из подразделений ВСУ под Купянском опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По данным источников канала, удар нанесен по расположению украинских боевиков в селе Глушковка, расположенном в 18 километрах от Купянска.

Сообщается, что для поражения пункта дислокации противника были применены фугасные бомбы ФАБ-250. Судя по опубликованным кадрам, по месту скопления украинских боевиков ударили не менее трех таких бомб.

Информации о потерях ВСУ в результате уничтожения пункта временной дислокации в Глушковке нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения группы диверсантов из 10-го армейского корпуса ВСУ в районе Купянска. Сообщалось об отступлении украинских боевиков из села Петропавловка, расположенного в нескольких километрах от города.

В минувшую пятницу появилась информация о переходе под контроль российских войск села Синьковка, которое находится неподалеку от Петропавловки. Днем ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении сел Кучеровка и Куриловка на купянском направлении.

