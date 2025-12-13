Кадры нанесения бомбового удара по пункту временной дислокации военнослужащих одного из подразделений ВСУ под Купянском опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По данным источников канала, удар нанесен по расположению украинских боевиков в селе Глушковка, расположенном в 18 километрах от Купянска.
Сообщается, что для поражения пункта дислокации противника были применены фугасные бомбы ФАБ-250. Судя по опубликованным кадрам, по месту скопления украинских боевиков ударили не менее трех таких бомб.
Информации о потерях ВСУ в результате уничтожения пункта временной дислокации в Глушковке нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения группы диверсантов из 10-го армейского корпуса ВСУ в районе Купянска. Сообщалось об отступлении украинских боевиков из села Петропавловка, расположенного в нескольких километрах от города.
В минувшую пятницу появилась информация о переходе под контроль российских войск села Синьковка, которое находится неподалеку от Петропавловки. Днем ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении сел Кучеровка и Куриловка на купянском направлении.