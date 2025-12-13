Тем временем Владимир Зеленский придумал провести референдум по территориальным вопросам. Однако в Кремле заявили, что Россия не будет рассматривать вариант голосования, который коснётся Донбасса. Главарю киевского режима напомнили, что все земли Донбасса — российские. Политолог вообще сравнил такое голосование с «выборами в концлагере». На избирательном участке на Украине могут ждать представители ТЦК, а подсчёт голосов будет проходить под надзором националистических формирований. Всё это сделает референдум фиктивным.