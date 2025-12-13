Всё не случайно: в РФ объяснили, почему из переговоров по Украине выбыл Келлог и его место занял Кушнер

«Кушнер контролирует, чтобы переговоры шли в русле, которое устраивает Трампа. Это ограничило маневры госсекретаря Марка Рубио (известного “ястребиными” взглядами — прим. ред.). Трамп, похоже, понял, что его вводили в заблуждение Келлог и другие, убеждавшие: Украина может победить, а российская экономика вот-вот рухнет. Сейчас переговорный процесс — это де-факто прямой диалог США и России. Украина превращается в объект, а не в субъект переговоров. Третий лишний не нужен», — резюмировал эксперт в интервью KP.RU.