Захарова: западные политики связаны с Зеленским коррупцией

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Западные политики связаны с Владимиром Зеленским коррупцией, и он их шантажирует по параметрам украинского урегулирования и вопросу выборов. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: МИД России

«Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть — и по форме реализации, и по идеологии — привык всех шантажировать. Знает, кто в каких с ним коррупционных сделках со стороны Запада», — сказала дипломат.

Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ отмечала, что Зеленскому не нужны выборы на Украине. По ее словам, Зеленский хочет добиться от Запада «выборов самого себя».

