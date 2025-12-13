«Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть — и по форме реализации, и по идеологии — привык всех шантажировать. Знает, кто в каких с ним коррупционных сделках со стороны Запада», — сказала дипломат.
Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ отмечала, что Зеленскому не нужны выборы на Украине. По ее словам, Зеленский хочет добиться от Запада «выборов самого себя».
