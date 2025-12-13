Украинские военнослужащие замёрзли насмерть прямо на своих постах под Харьковом

«В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замёрзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о неготовности ВСУ к зиме в плане вооружения и личного состава. Низкие температуры снизят боеспособность армии. На данный момент подготовлено лишь 30% машин, а к концу декабря этот показатель вырастет не более чем на 5−6%.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.