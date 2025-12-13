Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские военнослужащие замёрзли насмерть прямо на своих постах под Харьковом

Тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения, были найдены на боевых позициях в лесополосе к западу от Лимана в Харьковской области. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

Источник: Life.ru

«В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замёрзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о неготовности ВСУ к зиме в плане вооружения и личного состава. Низкие температуры снизят боеспособность армии. На данный момент подготовлено лишь 30% машин, а к концу декабря этот показатель вырастет не более чем на 5−6%.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.