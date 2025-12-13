Ричмонд
Стало известно, о чем договорились российский лидер и президент Ирака в Ашхабаде

Президенты России и Ирака Владимир Путин и Абдель Латыф Джамаль Рашид провели переговоры на полях международного форума в Ашхабаде.

Президенты России и Ирака Владимир Путин и Абдель Латыф Джамаль Рашид провели переговоры на полях международного форума в Ашхабаде. По их итогам стороны договорились о совместной координации усилий в сфере глобальной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе иракского лидера, в ходе встречи обсуждалась текущая международная и региональная обстановка. Особое внимание было уделено стремительным изменениям в регионе и росту вызовов, связанных с обеспечением безопасности и стабильности.

Собеседники сошлись во мнении о необходимости продолжения регулярных консультаций и выработки согласованных подходов к противодействию существующим угрозам. Подчеркивается, что такая координация рассматривается как инструмент сохранения международного мира и устойчивости в условиях нарастающей турбулентности.

В сообщении отмечается, что договоренности носят долгосрочный характер и предполагают дальнейшее взаимодействие Москвы и Багдада по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.

