Стало известно, о чем договорились российский лидер и президент Ирака в Ашхабаде

Собеседники сошлись во мнении о необходимости продолжения регулярных консультаций и выработки согласованных подходов к противодействию существующим угрозам. Подчеркивается, что такая координация рассматривается как инструмент сохранения международного мира и устойчивости в условиях нарастающей турбулентности.