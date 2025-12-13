Axios сообщил о положительной оценке США слов Зеленского о референдуме

«Представитель Белого дома отметил, что Зеленский во время публичных выступлений в четверг намекал, что Украина может провести референдум по мирному соглашению, включающему передачу территорий. Чиновник отметил, что США рассматривают это как прогресс», — пишет Axios.
По данным издания, в понедельник, 15 декабря, в Берлине спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с Зеленским и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером для продвижения американского мирного плана. В Белом доме считают, что по большинству вопросов, кроме территориальных уступок, стороны близки к согласию.
Представитель администрации США также заявил Axios, что Вашингтон готов предоставить Киеву гарантию безопасности, аналогичную ст. 5 НАТО, которая будет одобрена американским конгрессом. При этом, как отмечает портал, ряд европейских лидеров советуют Киеву не торопиться с заключением мирной сделки.
Телеканал «Общественное» 11 декабря сообщил, что Зеленский допустил проведение «всеукраинского референдума» по вопросу территорий. По данным телеканала, Зеленский заявил, что граждане Украины должны выразить свое мнение по вопросу об оставлении Украиной контролируемой части Донбасса.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о предложенной Зеленским идее провести референдум для определения принадлежности Донбасса, заявил, что весь Донбасс является российским. Он напомнил, что принадлежность Донбасса прописана в Конституции РФ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что если Зеленский надеется обеспечить Киеву передышку с помощью референдума по территориальному вопросу, то это у него не получится. По словам Пескова, Россия на Украине стремится к миру, а не к перемирию.