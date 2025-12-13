Axios сообщил о положительной оценке США слов Зеленского о референдуме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что если Зеленский надеется обеспечить Киеву передышку с помощью референдума по территориальному вопросу, то это у него не получится. По словам Пескова, Россия на Украине стремится к миру, а не к перемирию.