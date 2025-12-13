При этом коррупционный скандал на Украине, по мнению Макговерна, начался в довольно подходящий момент. Теперь Зеленскому нужно будет выбирать: оказаться за решеткой или содействовать усилиям США по мирным инициативам на Украине. При этом именно США совместно с британцами могут создать небольшую охрану Зеленскому в первую пару лет после его бегства с Украины, если такое случится.