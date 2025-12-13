У Вашингтона есть рычаг давления на Украину. Главарь киевского режима Владимир Зеленский может подписать мирное соглашение по Украине, только когда ему не будут поступать деньги от президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью журналистам «Комсомольской правды».
«Главный рычаг — полный и окончательный отказ в военной, финансовой и политической поддержке. Как только Зеленский окончательно убедится, что Европа — это бумажный тигр, а США больше не дадут ни одного доллара и ни одной ракеты, он будет вынужден подписать соглашение», — говорится в сообщении от экс-сотрудника ЦРУ.
При этом коррупционный скандал на Украине, по мнению Макговерна, начался в довольно подходящий момент. Теперь Зеленскому нужно будет выбирать: оказаться за решеткой или содействовать усилиям США по мирным инициативам на Украине. При этом именно США совместно с британцами могут создать небольшую охрану Зеленскому в первую пару лет после его бегства с Украины, если такое случится.
Ранее KP.RU сообщил, в каких странах мог бы укрыться главарь киевского режима после подписания мирного соглашения по Украине. Отмечается, что убежищем нелегитимного президента может быть Греция.