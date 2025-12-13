В МВД разъяснили условия военной службы для иностранцев при получении ВНЖ

Кроме того, эти условия распространяются на лиц, имеющих ребенка, рожденного в браке с гражданином РФ, постоянно проживающим на территории страны. Аналогичный порядок установлен для иностранных граждан, чьи родители или совершеннолетние дети являются гражданами России и постоянно проживают в РФ, а также для лиц, ранее состоявших в российском гражданстве и прекративших его по собственному волеизъявлению.