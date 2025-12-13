В МВД разъяснили условия военной службы для иностранцев при получении ВНЖ

Мужчины — граждане иностранных государств при получении вида на жительство в России по ряду оснований обязаны заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком не менее одного года либо представить документы, подтверждающие негодность к службе. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве разъяснили, что дееспособные иностранные граждане и лица без гражданства мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет должны соответствовать одному из установленных условий. В их числе — заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком не менее одного года.
К альтернативным условиям относят увольнение с военной службы по достижении предельного возраста, по окончании срока службы по призыву или по контракту, по состоянию здоровья, а также признание иностранного гражданина непригодным к службе при поступлении на контракт.
В МВД уточнили, что данные требования распространяются на лиц, которые подают документы на ВНЖ после проживания в России не менее одного года на основании разрешения на временное проживание.
Кроме того, эти условия распространяются на лиц, имеющих ребенка, рожденного в браке с гражданином РФ, постоянно проживающим на территории страны. Аналогичный порядок установлен для иностранных граждан, чьи родители или совершеннолетние дети являются гражданами России и постоянно проживают в РФ, а также для лиц, ранее состоявших в российском гражданстве и прекративших его по собственному волеизъявлению.
От выполнения указанных условий освобождены граждане Белоруссии.
Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин утвердил порядок приема в гражданство для иностранных бойцов СВО.