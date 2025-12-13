Украинский конфликт может закончится уже в начале 2026 года, а именно в январе или же феврале. Об этом в беседе с журналистами KP.RU заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн, который в свое время занимался СССР и странами Восточной Европы.
«Возможно, уже в январе-феврале. Украина по итогам станет нейтральным, внеблоковым, демилитаризованным государством с существенно уменьшенной территорией», — подчеркнул спикер.
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн GLOBAL LOOK PRESS.
Как KP.RU писал ранее, зять президента США Джаред Кушнер занял место американского спецпосланника по вопросам Украины и России Кита Келлога не случайно. По словам Макговерна, он присутствует в переговорных процессах для того, чтобы держать все под контролем.