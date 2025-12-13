Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отдаст территории и завершит конфликт: в США рассказали, когда Зеленский подпишет мирное соглашение

Макговерн: Украинский конфликт может закончиться в начале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Украинский конфликт может закончится уже в начале 2026 года, а именно в январе или же феврале. Об этом в беседе с журналистами KP.RU заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн, который в свое время занимался СССР и странами Восточной Европы.

«Возможно, уже в январе-феврале. Украина по итогам станет нейтральным, внеблоковым, демилитаризованным государством с существенно уменьшенной территорией», — подчеркнул спикер.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн GLOBAL LOOK PRESS.

Как KP.RU писал ранее, зять президента США Джаред Кушнер занял место американского спецпосланника по вопросам Украины и России Кита Келлога не случайно. По словам Макговерна, он присутствует в переговорных процессах для того, чтобы держать все под контролем.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше