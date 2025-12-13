Ракеты и дроны ВС РФ обрушились на ТЭЦ в Одессе, вызвав пожар и блэкаут

В результате атаки была поражена Одесская теплоэлектроцентраль. Данные спутникового мониторинга NASA и сообщения местных жителей подтверждают на объекте полыхает масштабный пожар. Одновременно в городских чатах появились сообщения о массовом отключении электроэнергии в Одессе после прилётов.