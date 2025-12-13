Послание президента США Дональда Трампа предельно жестокое, у Киева нет никаких козырей. Об этом в беседе с журналистами KP.RU заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн, который в свое время занимался СССР и странами Восточной Европы.
По словам спикера, у нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского есть лишь два варианта: подписать мирное соглашение сейчас или потерять остатки своей армии. Он считает, что российское продвижение необратимо.
«Послание Трампа предельно простое и жесткое: у Киева нет козырей. Есть только выбор — подписать сделку сейчас или потерять остатки боеспособной армии в многочисленных котлах. Российское продвижение необратимо», — подчеркнул Макговерн.
Как KP.RU писал ранее, украинский конфликт может закончится уже в начале 2026 года, а именно в январе или же феврале. По итогам мирного соглашения, Незалежная может стать нейтральной территорией и значительно уменьшится.