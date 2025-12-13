В Совете нацбезопасности Украины не опровергли встречи Умерова с главой ФБР

Ранее WP сообщила, что глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров тайно встречался с руководством ФБР в США. По данным издания, это может быть связано с желанием чиновника добиться амнистии по возможным обвинениям в коррупции или с давлением Вашингтона на Киев.