В Совете нацбезопасности Украины не опровергли встречи Умерова с главой ФБР

Совет нацбезопасности Украины не подтвердил и не опроверг сообщения СМИ о встречах главы СНБО Рустема Умерова с руководством ФБР.

Источник: Аргументы и факты

Совет нацбезопасности Украины (СНБО) не подтвердил и не опроверг сообщения в СМИ о встречах главы Совета Рустема Умерова с руководством ФБР. Об этом сообщили «Украинской правде» в пресс-службе СНБО.

Как отметили в СНБО, все встречи «проходят в соответствии с задачами, которые определены руководством государства».

«Исходя из этого, мы не подтверждаем и не опровергаем слухи о каких-либо встречах», — отметили в пресс-службе.

Ранее WP сообщила, что глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров тайно встречался с руководством ФБР в США. По данным издания, это может быть связано с желанием чиновника добиться амнистии по возможным обвинениям в коррупции или с давлением Вашингтона на Киев.

Посол Украины в США подтвердила факт контактов, добавив, что обсуждались вопросы национальной безопасности. При этом источники WP отмечают, что подобные встречи происходят нечасто и уже вызвали обеспокоенность среди западных чиновников.