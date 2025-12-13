Ричмонд
В Николаевской области на объектах инфраструктуры прогремели взрывы

Населенные пункты двух районов Николаевской области остались без света после взрывов на объектах инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью и ранним утром в субботу в Николаевской области прогремели взрывы на объектах инфаструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Виталий Ким.

По его данным, взрывы зафиксированы на объектах критической и промышленной инфраструктуры. Чиновник сообщил об отключении электричества в Баштанском и Николаевском районах.

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Николаевской области прогремели на фоне воздушной тревоги.

Согласно сведениям военкора Кирилла Федорова, минувшей ночью взрывы были слышны также в районе объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области. Военные Telegram-каналы сообщили о зафиксированном спутниками NASA мощном пожаре на Одесской ТЭЦ.

Власти региона заявили также о повреждении портовой инфраструктуры.

Напомним, в минувший четверг стало известно о начавшихся после взрывов пожарах на объектах энергетики в Одесской и Полтавской областях. Появилась информация о возможном повреждении подстанций в Одесской области и ТЭЦ — в Полтавской.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам украинского топливно-энергетического комплекса, которые действовали в интересах ВСУ.