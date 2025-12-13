Лебедев: под Николаевом поражен полигон ВСУ с иностранными инструкторами

В Николаевской области нанесен удар по полигону ВСУ, на котором находились иностранные инструкторы, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, под удар попал полигон противника под Николаевом.
«Прилетело на полигон в Капустиной балке, полгода о нем сообщал еженедельно и наконец! Погибшие иностранные инструкторы, покореженные САУ и артиллерийские орудия натовского образца», — написал он.
Согласно сведениям Лебедева, в результате удара по полигону есть потери среди боевиков ВСУ.
Координатор подполья сообщил также о нанесении ударов по объектам противника в районе Кульбакина, где расположены военный аэродром, авиаремонтное предприятие и завод по ремонту техники ВСУ. Кроме того, взрывы прогремели в районе Терновки, рядом с которой находится полигон ВСУ.
Ранее в военной администрации Николаевской области сообщили о взрывах, прогремевших минувшей ночью и утром в субботу на объектах критической и промышленной инфраструктуры региона.