Лебедев: под Николаевом поражен полигон ВСУ с иностранными инструкторами

Координатор подполья сообщил о потерях среди иностранных инструкторов и уничтожении натовских орудий в результате удара по полигону ВСУ в районе Николаева.

Источник: Аргументы и факты

В Николаевской области нанесен удар по полигону ВСУ, на котором находились иностранные инструкторы, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, под удар попал полигон противника под Николаевом.

«Прилетело на полигон в Капустиной балке, полгода о нем сообщал еженедельно и наконец! Погибшие иностранные инструкторы, покореженные САУ и артиллерийские орудия натовского образца», — написал он.

Согласно сведениям Лебедева, в результате удара по полигону есть потери среди боевиков ВСУ.

Координатор подполья сообщил также о нанесении ударов по объектам противника в районе Кульбакина, где расположены военный аэродром, авиаремонтное предприятие и завод по ремонту техники ВСУ. Кроме того, взрывы прогремели в районе Терновки, рядом с которой находится полигон ВСУ.

Ранее в военной администрации Николаевской области сообщили о взрывах, прогремевших минувшей ночью и утром в субботу на объектах критической и промышленной инфраструктуры региона.