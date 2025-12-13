Ричмонд
Трамп готов предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности на основе пятой статьи устава НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

Источник: Reuters

«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и будут юридически обязательными», — говорится в сообщении.

По словам источника, «мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым звуком, но, с другой стороны, будут достаточно надежными».

