Трамп готов предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 НАТО

«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и будут юридически обязательными», — говорится в сообщении.
По словам источника, «мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым звуком, но, с другой стороны, будут достаточно надежными».
