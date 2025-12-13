В Саратове два человека погибли из-за атаки беспилотников, повреждены дома

В результате ночной атаки беспилотников на Саратов погибли два человека, повреждены жилой дом, детский сад и поликлиника, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Очевидцы сообщали о мощных взрывах над Саратовом и Энгельсом, через систему оповещения горожан призвали отключить свет и газ и уйти вглубь домов и квартир. По неподтвержденным данным, ряд ударов пришелся на территорию Саратовского НПЗ. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 дронов над областью.