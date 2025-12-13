МИД Турции призвал к остановке ударов по портам в конфликте на Украине

В начале декабря Турция сообщила об атаке на танкер Midivolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию. В конце ноября в Черном море были атакованы два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat. После возгорания первого судна турецкие береговые спасатели эвакуировали с него 25 человек. На борту второго танкера находились 20 членов экипажа. Ответственность на себя взяли ВСУ.