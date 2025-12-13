Владимир Радченко назначен замглавы администрации Перми

Экс-руководитель Агентства инвестиционного развития Пермского края (АИР) назначен первым заместителем главы Ленинского района Перми, сообщает «Новый компаньон».
Он будет курировать вопросы ЖКХ, благоустройства, градостроительства, имущественных отношений, потребительского рынка, общественной безопасности. Также под его управлением будут находиться отделы райадминистрации, в ведомстве которых находятся эти вопросы.
Радченко окончил ПНИПУ по курсу экономики и ПГНИУ по направлению менеджмент. Работал в энергетических компаниях и муниципальной структуре. Был замглавы администрации Добрянского городского поселения. Затем курировал инфраструктурное направление в АИР.
