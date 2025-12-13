Премьер-министр Таиланда заявил о продолжении боевых действий с Камбоджей

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что он смог добиться прекращения эскалации между Таиландом и Камбоджей. Он добавил, что Вашингтон провел «хорошую работу» с двумя странами.
«Таиланд будет продолжать проводить военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем отсутствие вреда и угроз нашей земле и народу», — написал Чанвиракун на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ).
Военные Камбоджи 8 декабря открыли огонь по тайской базе Анупонг, в результате чего один военнослужащий погиб и двое получили ранения. Армия Таиланда призвала жителей приграничных районов эвакуироваться в убежища из-за угрозы эскалации конфликта.
На следующий день, 9 декабря, боевые действия между Таиландом и Камбоджей развернулись вдоль всей совместной границы, затронув пять регионов и сотни граждан с обеих сторон. Подчеркивалось, что спорные территории вдоль 817-километровой границы неоднократно становились источником конфликтов.
Трамп 11 декабря анонсировал разговор с руководством Таиланда и Камбоджи для урегулирования конфликта между странами. Он добавил, что надеется заставить стороны прекратить боевые действия. По его словам, США могут сыграть ключевую роль в предотвращении эскалации конфликта.
12 декабря американский лидер сообщил, что Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня и соблюдение мирного соглашения, заключенного ранее. Он подчеркнул, что обе страны настроены на мирное урегулирование и заинтересованы в продолжении торгово-экономических связей с Соединенными Штатами.