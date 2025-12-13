Лукашенко закрепил военные обязательства Минска в случае атаки на ОДКБ

Подписанный главой государства закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Изменения приводят нормы законодательства в соответствие с Военной доктриной Белоруссии, утвержденной Всебелорусским народным собранием в апреле 2024 года. В законах расширены и конкретизированы полномочия в том числе президента и Генерального штаба.
Документ вносит поправки в законы «Об обороне», «О Вооруженных Силах Республики Беларусь» и «О военном положении». В частности, уточняется само понятие обороны, которое определяется как система мер по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. Ее основой закрепляется вооруженная защита.
Закон также содержит положения, касающиеся Союзного государства и стран ОДКБ. Так, в число основных задач Вооруженных Сил республики вошло совершенствование ПВО как единой боевой оборонительной системы Союзного государства. Кроме того, в документе закреплено, что акт вооруженной агрессии со стороны любого государства или коалиции государств, совершенный против Союзного государства или государства — члена ОДКБ, рассматривается как нападение на Белоруссию.