Лукашенко закрепил военные обязательства Минска в случае атаки на ОДКБ

Закон также содержит положения, касающиеся Союзного государства и стран ОДКБ. Так, в число основных задач Вооруженных Сил республики вошло совершенствование ПВО как единой боевой оборонительной системы Союзного государства. Кроме того, в документе закреплено, что акт вооруженной агрессии со стороны любого государства или коалиции государств, совершенный против Союзного государства или государства — члена ОДКБ, рассматривается как нападение на Белоруссию.