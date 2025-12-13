Правда восторжествовала: В Молдове отменен еще один штраф 37000 за «электоральную коррупцию»

Кишиневский суд сектора Буюканы отменил штраф в размере 37 500 леев, наложенный на гражданского активиста Серджиу Бадана за «коррупции на выборах», сообщает Observatorul.
Дело было выиграно, потому что:
— протокол был составлен в отсутствие Серджиу Бадана;
— нет доказательств того, что он получал деньги за голосование;
— полиция опиралась на постановления и разрешения, а НЕ на доказательства;
Кто бы сомневался, что штрафы за «электоральную коррупцию» — фикция, которая совершается из мести одной обиженной особы (ну не хотели люди голосовать за нее) и чтобы запугать людей.