Президент РФ назначил шесть новых судей в районные суды Краснодарского края

Указом президента РФ утверждены кадровые назначения в районные суды Краснодара и края, а также в краевой и арбитражный суды.

Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей районных судов Краснодарского края. Соответствующий документ датирован 8 декабря 2025 года.

Согласно указу, на должности назначены: Надежда Рахно — судьей Белоглинского районного суда, Светлана Попова — судьей Белореченского районного суда, Дмитрий Юдин — судьей Красноармейского районного суда.

В Краснодаре новые назначения получили Михаил Хомутов, который возглавит Ленинский районный суд, и Лидия Кудрявец — судья Первомайского районного суда. Алексей Кравченко назначен судьей Усть-Лабинского районного суда.

