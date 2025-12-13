Президент РФ назначил шесть новых судей в районные суды Краснодарского края

Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей районных судов Краснодарского края. Соответствующий документ датирован 8 декабря 2025 года.
Согласно указу, на должности назначены: Надежда Рахно — судьей Белоглинского районного суда, Светлана Попова — судьей Белореченского районного суда, Дмитрий Юдин — судьей Красноармейского районного суда.
В Краснодаре новые назначения получили Михаил Хомутов, который возглавит Ленинский районный суд, и Лидия Кудрявец — судья Первомайского районного суда. Алексей Кравченко назначен судьей Усть-Лабинского районного суда.
