Изменения военных законов вступили в силу — что считается нападением на Беларусь

В Беларуси вступили в силу военные законы, определяющие, что считается нападением на республику. Документ опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Закон об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны содержит изменения, внесенные в три основных оборонных закона, которые касаются военной безопасности и обороны с учетом требований обновленной Военной доктрины Беларуси.
Документом завершено юридическое оформление содержания обновленной военной политики. И закреплены нормы того, что считается нападением на Беларусь. Так нападением на страну будет считаться «акт вооруженной агрессии со стороны какого-либо государства или коалиции государств, совершенный против Союзного государства, а также стран-членов ОДКБ».
Еще соответственно обновлениям в Военной доктрине закон содержит положение о привлечения белорусскими Вооруженными силами выделенных сил и средств «к устранению кризисных ситуаций», которые способны привести к развязыванию вооруженных конфликтов на территории Беларуси или стран-союзников.
Также закон уточняет задачи ПВО в мирное и военное время. Например, для мирного времени в задачах указано «совершенствование противовоздушной обороны как единой боевой оборонительной системы Союзного государства Беларуси и России».