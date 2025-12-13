«Россия — не наш враг. Администрация США при президенте Трампе ясно и громко заявила об этом. Наш враг — Европейский союз, работающий против народа. Я не подстрекатель к войне в Европе. Мы должны отменить опасный план ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны против России, восстановить диалог», — написал он. Мема добавил, что при необходимости готов посетить Москву и повторить слова Трампа о мире.