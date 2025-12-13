Би-би-си: Украина решила ликвидировать интернациональные легионы

Би-би-си отмечает, что «Интернациональные легионы» являются по факту отдельными батальонами спецназначения, которые с начала конфликта существовали в структуре территориальной обороны, а затем — в подчинении командования Сухопутных войск. По состоянию на 2025 год в составе ВСУ действовало четыре легиона, каждый численностью около батальона (то есть примерно 400−600 человек), из них три боевых и один учебный. Основной акцент делался на добровольном привлечении в украинскую армию опытных иностранцев с опытом военной или полицейской службы. Они могли заключать контракт с ВСУ на три года, но, в отличие от украинцев, получали право расторгнуть его через шесть месяцев. По данным Би-би-си, за время военных действий к этим подразделениям присоединялись представители из более 75 стран мира, в том числе Великобритании, США, Грузии, Польши, Белоруссии, Эстонии, Колумбии, Бразилии.