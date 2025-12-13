Ричмонд
Захарова посоветовала Еврокомиссии «улететь с планеты»

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку посоветовала Брюсселю выпустить заявление о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, «покуда на ней остались русские».

Источник: РИА "Новости"

Так дипломат прокомментировала информацию о том, что Европейская Служба внешних связей рекомендовала избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты, в частности европейским дипломатам рекомендуется не быть запечатленными на камере вместе с российскими.

«Фотографии все, дело ничто — новый девиз Брюсселя. На мой взгляд, это все полумеры. Вот выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, стал бы зрелым решением. Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета», — написала дипломат в Telegram-канале.

