Эрдоган назвал переговоры с Путиным успешными

«Наши отношения с Россией не основаны на сиюминутных интересах, а имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие. В основном мы обсуждали войну и мирные усилия. Как и все другие участники, господин Путин очень хорошо знает позицию Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была закончиться уже давно, и открыто заявляем об этом всем нашим партнерам», — отметил Эрдоган.