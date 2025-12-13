Ричмонд
Эрдоган назвал переговоры с Путиным успешными

СТАМБУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал успешными и плодотворными переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые прошли в пятницу в Ашхабаде на полях Международного форума мира и безопасности.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

«Мы провели с господином [Владимиром] Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: “Я выполню свое обещание”. Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит», — заявил турецкий лидер журналистам своего пула. Его высказывания приводит телеканал NTV.

«Наши отношения с Россией не основаны на сиюминутных интересах, а имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие. В основном мы обсуждали войну и мирные усилия. Как и все другие участники, господин Путин очень хорошо знает позицию Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была закончиться уже давно, и открыто заявляем об этом всем нашим партнерам», — отметил Эрдоган.

